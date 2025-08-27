Фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Mercedes під час розвороту не впевнився в безпеці маневру та зіткнувся з мотоциклістом, який їхав у попутному напрямку. 48-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці.

Керманич легковика не постраждав, перевірка показала, що 64-річний чоловік був тверезий.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Призначені експертизи, слідчі з’ясовують усі обставини події.

