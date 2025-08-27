07:59  27 августа
В Одесской области мотоциклист погиб после столкновения с Mercedes
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
00:55  27 августа
Известный украинский певец присоединился к ВСУ
27 августа 2025, 07:22

"Футбольные туры" для уклонистов: на Одесчине пограничник помогал сбежать от мобилизации

27 августа 2025, 07:22
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии СБУ и Государственной пограничной службы сообщили о подозрении начальнику одного из отделений инспекторов пограничной службы в Одесской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, в августе 2025 года чиновник вместе с бывшим коллегой организовал канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу в непризнанное Приднестровье.

Схема работала вне официальных пунктов пропуска.

Потенциальных "клиентов" подыскивал бывший пограничник. Паролем для выезда было сообщение о наличии билета на "игру в футбол". Стоимость такой игры составляла 3 тысячи долларов США. За эти средства мужчин подвозили к границе и инструктировали, как обойти контроль.

14 августа правоохранители задержали обоих фигурантов при получении оплаты за "услугу". Им объявлено подозрение.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в размере 605 тысяч гривен. Мужчинам грозит до 9 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к каналу, а также всех военнообязанных, которые успели им воспользоваться.

Напомним, работники ГБР завершили расследование против военнослужащего, незаконно продававшего вооружение из своей части в Донецкой области. Всего задокументировано сбыт 35 гранат и 12 гранатометов на сумму более 1,7 млн грн.

В Винницкой области задержали 22-летнего мужчину, который за 12 тыс. грн помогал переправлять уклонистов
26 августа 2025, 16:22
Шпионил в женском образе: в Одесской области осудили российского агента
26 августа 2025, 11:33
25 августа 2025
На Черниговщине начали тестировать новую систему воздушной тревоги
27 августа 2025, 09:39
Россия запустила по Украине 95 ударных дронов: как отработала ПВО
27 августа 2025, 09:32
На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского беспилотника
27 августа 2025, 09:16
Автомат, гранаты и сотни патронов: на Сумщине мужчина хранил дома боевой арсенал
27 августа 2025, 09:02
Массированная атака на Полтавщину: повреждено энергетическое предприятие
27 августа 2025, 08:51
В Одесской области военные и гражданские зарабатывали на переправке уклонистов
27 августа 2025, 08:49
Новый штамм COVID-19 Stratus зафиксировали у 16 пациентов на Львовщине
27 августа 2025, 08:40
В Славянске из озера достали тело мужчины
27 августа 2025, 08:37
Россияне ударили по селу на Запорожье: повреждены дома, пострадали два человека
27 августа 2025, 08:27
Оккупанты утром ударили из артиллерии по Херсону: есть погибшая и раненая
27 августа 2025, 08:15
07 августа 2025
