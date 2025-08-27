"Футбольные туры" для уклонистов: на Одесчине пограничник помогал сбежать от мобилизации

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии СБУ и Государственной пограничной службы сообщили о подозрении начальнику одного из отделений инспекторов пограничной службы в Одесской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, в августе 2025 года чиновник вместе с бывшим коллегой организовал канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу в непризнанное Приднестровье.

Схема работала вне официальных пунктов пропуска.

Потенциальных "клиентов" подыскивал бывший пограничник. Паролем для выезда было сообщение о наличии билета на "игру в футбол". Стоимость такой игры составляла 3 тысячи долларов США. За эти средства мужчин подвозили к границе и инструктировали, как обойти контроль.

14 августа правоохранители задержали обоих фигурантов при получении оплаты за "услугу". Им объявлено подозрение.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в размере 605 тысяч гривен. Мужчинам грозит до 9 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к каналу, а также всех военнообязанных, которые успели им воспользоваться.

