27 серпня 2025, 07:22

"Футбольні тури" для ухилянтів: на Одещині прикордонник допомагав тікати від мобілізації

27 серпня 2025, 07:22
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ та Державної прикордонної служби повідомили про підозру начальнику одного з відділень інспекторів прикордонної служби на Одещині

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, у серпні 2025 року посадовець разом із колишнім колегою організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до невизнаного Придністров'я.

Схема працювала поза межами офіційних пунктів пропуску.

Потенційних "клієнтів" підшукував колишній прикордонник. Паролем для виїзду було повідомлення про наявність квитка на "гру у футбол". Вартість такої "гри" складала 3 тисячі доларів США. За ці кошти чоловіків підвозили до кордону й інструктували, як обійти контроль.

14 серпня правоохоронці затримали обох фігурантів під час отримання оплати за "послугу". Їм оголошено підозру.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави у розмірі 605 тисяч гривень. Чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до каналу, а також всіх військовозобов’язаних, які встигли ним скористатися.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили розслідування проти військовослужбовця, який незаконно продавав озброєння зі своєї частини у Донецькій області. Загалом задокументовано збут 35 гранат і 12 гранатометів на суму понад 1,7 млн грн.

