фото: facebook.com/Odesa.port.plant

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, 26 серпня було ухвалено рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд гривень.

Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" – це державне підприємство хімічної галузі України, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, на відстані 35 км від Одеси. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

Як повідомлялось, на Одещині судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, щоб займатися контрабандою. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.