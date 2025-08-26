18:48  26 серпня
26 серпня 2025, 17:45

В Одесі судитимуть псевдотрейдера, який ошукав людей на понад 42 млн грн

26 серпня 2025, 17:45
фото: Національна поліція
Зловмисник переконував знайомих вкладати гроші у його неіснуючий фонд

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 32-річний житель Одеси, у змові зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у колі знайомих видавав себе за так званого трейдера – фахівця з торгівлі криптовалютою. Зловмисник переконував людей у можливості отримання великих прибутків за умови вкладення коштів у його криптоторгівлю.

"Для створення ілюзії легітимності бізнесу, фігурант орендував приміщення в Одесі, яке позиціонував як офіс. Саме там він проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи уявну успішність", – зазначили у поліції.

Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося – усі кошти, а це понад 42 млн грн, чоловік переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а потім витрачав на власні потреби.

За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали організаторів фінансової піраміди, які ошукали інвесторів на 26 млн грн. Йдеться про піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade".

