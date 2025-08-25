На Одещині сталася різанина: поліція затримала підозрюваного після втечі

Фото: Національна поліція

Сьогодні 25 серпня правоохоронці затримали 25-річного жителя міста Південне за підозрою у вбивстві 43-річного знайомого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, під час сварки чоловік вдарив потерпілого ножем у ключицю та грудну клітку, що призвело до смерті.

Інцидент стався біля житлової багатоповерхівки, де перехожий виявив тіло потерпілого та повідомив поліцію.

Після прибуття на місце події правоохоронці вилучили речові докази, серед яких ймовірне знаряддя злочину. Менш ніж за годину підозрюваного затримали на одній із вулиць міста.

Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває під керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, у Житомирі поліція розслідує випадок умисного вбивства, що стався в ніч на 22 серпня. Близько опівночі до спецлінії 102 надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка в обласному центрі. Постраждалий помер дорогою до лікарні, незважаючи на спроби медиків врятувати його життя.