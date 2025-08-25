11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 12:39

На Одещині сталася різанина: поліція затримала підозрюваного після втечі

25 серпня 2025, 12:39
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Сьогодні 25 серпня правоохоронці затримали 25-річного жителя міста Південне за підозрою у вбивстві 43-річного знайомого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, під час сварки чоловік вдарив потерпілого ножем у ключицю та грудну клітку, що призвело до смерті.

Інцидент стався біля житлової багатоповерхівки, де перехожий виявив тіло потерпілого та повідомив поліцію.

Після прибуття на місце події правоохоронці вилучили речові докази, серед яких ймовірне знаряддя злочину. Менш ніж за годину підозрюваного затримали на одній із вулиць міста.

Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває під керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, у Житомирі поліція розслідує випадок умисного вбивства, що стався в ніч на 22 серпня. Близько опівночі до спецлінії 102 надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка в обласному центрі. Постраждалий помер дорогою до лікарні, незважаючи на спроби медиків врятувати його життя.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра убивство поліція Одеська область ніж ножове поранення
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста
25 серпня 2025, 16:09
На Дніпропетровщині чоловік голими руками знешкодив російський дрон
25 серпня 2025, 15:44
В Одеській області правоохоронці затримали "смотрящого за Ізмаїлом"
25 серпня 2025, 15:41
На Житомирщині керівника лікарні підозрюють у заробітку на фіктивних обстеженнях пацієнтів
25 серпня 2025, 15:28
У Кременчуці хлопець загинув після падіння з вікна – поліція з'ясовує обставини
25 серпня 2025, 15:14
У Дніпрі затримали 51-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень містянину
25 серпня 2025, 14:45
У Тернополі п’яний водій пропонував поліцейським 1000 доларів
25 серпня 2025, 14:44
У Дніпрі на вулиці Івана Нечуя-Левицького співробітники ТЦК влаштували стрілянину: є офіційна реакція
25 серпня 2025, 14:13
У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на території психлікарні
25 серпня 2025, 14:02
На Рівненщині 19-річний мотоцикліст на швидкості влетів у стовп і загинув
25 серпня 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »