11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 11:40

Скандал під час рейду ТЦК в одеському ЖК: реакція військкомату

25 серпня 2025, 11:40
Скриншот із відео
В одному зі житлових комплексів Одеси військкомат організував масштабний рейд. У мережі поширилось відео, на якому жінки, зокрема одна з них у кріслі колісному, сперечаються з водієм автобуса, що перевозить мобілізованих

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Як пояснили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування, під час перевірки документів один із чоловіків виявився в розшуку за порушення військового обліку. Він відмовився виконувати вимоги правоохоронців, поводився агресивно й намагався втекти.

Йому допомогли місцеві мешканці, які завадили затриманню, що призвело до ескалації ситуації. У результаті чоловікові вдалося втекти.

У ТЦК зазначили, що діють у межах закону й відкриті до перевірок, а кожен інцидент ретельно вивчають.

Водночас закликали громадян не заважати мобілізаційним заходам, нагадуючи про відповідальність за перешкоджання законним діям військових і поліції.

Нагадаємо, на Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік. За версією ТЦК, чоловік відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги. Від отриманих травм чоловік згодом помер у медзакладі.

війна Одеса скандал мобілізація ТЦК перевірка документів ЖК
25 серпня 2025
