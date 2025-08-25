Скандал під час рейду ТЦК в одеському ЖК: реакція військкомату

Скриншот із відео

В одному зі житлових комплексів Одеси військкомат організував масштабний рейд. У мережі поширилось відео, на якому жінки, зокрема одна з них у кріслі колісному, сперечаються з водієм автобуса, що перевозить мобілізованих

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Як пояснили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування, під час перевірки документів один із чоловіків виявився в розшуку за порушення військового обліку. Він відмовився виконувати вимоги правоохоронців, поводився агресивно й намагався втекти.

Йому допомогли місцеві мешканці, які завадили затриманню, що призвело до ескалації ситуації. У результаті чоловікові вдалося втекти.

У ТЦК зазначили, що діють у межах закону й відкриті до перевірок, а кожен інцидент ретельно вивчають.

Водночас закликали громадян не заважати мобілізаційним заходам, нагадуючи про відповідальність за перешкоджання законним діям військових і поліції.

