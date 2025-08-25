09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
02:36  25 серпня
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 10:05

Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого

25 серпня 2025, 10:05
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Під час сварки чоловік вдарив знайомого ножем. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Кілька днів тому ввечері перехожий повідомив на спецлінію 102, що виявив біля однієї із багатоповерхівок незнайомого чоловіка без ознак життя.

Виїхавши за вказаною заявником адресою, поліцейські встановили, що загинув 43-річний місцевий житель. На тілі небіжчика були проникаючі ножові поранення ключиці та грудної клітки, які, попередньо, й призвели до смерті.

Правоохоронці встановили, що того дня потерпілий біля дому зустрівся зі своїм 25-річним знайомим. Під час розмови між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Молодик схопив ніж і двічі вдарив ним товариша. Переконавшись, що той не подає ознак життя, зловмисник утік.

Слідчі зібрали достатньо доказів і повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві.

Нагадаємо, раніше на Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого. Подія сталася наприкінці травня у місті Південне.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область замах на вбивство чоловік ніж поліція
Землетрус у сусідній Румунії: в Одеській області відчули поштовхи
25 серпня 2025, 08:39
Подвійний наїзд на Одещині: чоловік загинув під колесами двох авто
25 серпня 2025, 03:46
Правоохоронці затримали жителя Одеси, який незаконно переправляв чоловіків до Молдови
20 серпня 2025, 18:39
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24
На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
25 серпня 2025, 11:19
На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
25 серпня 2025, 10:59
Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54
Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46
Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38
Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26
На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »