Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого

фото: Національна поліція

Під час сварки чоловік вдарив знайомого ножем. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Кілька днів тому ввечері перехожий повідомив на спецлінію 102, що виявив біля однієї із багатоповерхівок незнайомого чоловіка без ознак життя.

Виїхавши за вказаною заявником адресою, поліцейські встановили, що загинув 43-річний місцевий житель. На тілі небіжчика були проникаючі ножові поранення ключиці та грудної клітки, які, попередньо, й призвели до смерті.

Правоохоронці встановили, що того дня потерпілий біля дому зустрівся зі своїм 25-річним знайомим. Під час розмови між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Молодик схопив ніж і двічі вдарив ним товариша. Переконавшись, що той не подає ознак життя, зловмисник утік.

Слідчі зібрали достатньо доказів і повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві.

