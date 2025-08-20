Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Ізмаїлі пошкоджені обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури та виробничі приміщення. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа.

Наслідки атаки ліквідовували 54 рятувальники, 16 одиниць техніки, пожежний потяг УЗ та місцева пожкоманда.

Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.

Нагадаємо, відомо про одного пораненого чоловіка внаслідок атаки "Шахедами" по Одещині, йому надається вся необхідна медична допомога.