Місцевого жителя в Одеській області визнали винним у державній зраді. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2024 року чоловік почав спілкуватися з представником російської спецслужби в Telegram. Тоді він погодився за грошову винагороду допомагати ворогу. За порадою куратора він підписав його контакт як "Стройматериалы".

Чоловік отримав завдання збирати інформацію про розташування військових частин на території міста Ізмаїла Одеської області. Він розповідав росіянину, що в нього є знайомий військовий, в якого можна щось дізнатися. Також обговорював свою знайому, яка працювала кухаркою у військовій частині.

Зрадник надсилав росіянину координати військової частини й геолокацію СБУ. Також він розповідав, де знаходиться батальйон Національної гвардії України: він пояснював, де є полігон із військовою технікою та засобами маскування, та додавав фото і посилання на координати в Google Maps.

За період переписки обвинувачений отримав на картку загалом 6 тисяч гривень. Хоча раніше йому обіцяли "зарплату" в тисячу доларів США.

На суді свою провину спочатку чоловік визнав, але потім став заявляти, що не хотів шкодити інтересам України. За його словами, він нібито "розвів" росіянина на гроші. Він зазначив, що надсилав фото, які нібито просто знаходив в інтернеті, за що йому платили гроші. Тому він вважав, що не порушує закон.

Однак суд проаналізував переписку і дійшов до висновку, що чоловік чітко знав, кому та що він відправляє. Вироком суду обвинуваченому призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки зірвала масштабну спробу здійснення терористичних атак, які готували російські спецслужби. Викрито 7 агентів, серед яких 14-річні підлітки.