13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 16:30

На Одещині засудили зрадника, який заробляв на допомозі росіянам

19 серпня 2025, 16:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Місцевого жителя в Одеській області визнали винним у державній зраді. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2024 року чоловік почав спілкуватися з представником російської спецслужби в Telegram. Тоді він погодився за грошову винагороду допомагати ворогу. За порадою куратора він підписав його контакт як "Стройматериалы".

Чоловік отримав завдання збирати інформацію про розташування військових частин на території міста Ізмаїла Одеської області. Він розповідав росіянину, що в нього є знайомий військовий, в якого можна щось дізнатися. Також обговорював свою знайому, яка працювала кухаркою у військовій частині.

Зрадник надсилав росіянину координати військової частини й геолокацію СБУ. Також він розповідав, де знаходиться батальйон Національної гвардії України: він пояснював, де є полігон із військовою технікою та засобами маскування, та додавав фото і посилання на координати в Google Maps.

За період переписки обвинувачений отримав на картку загалом 6 тисяч гривень. Хоча раніше йому обіцяли "зарплату" в тисячу доларів США.

На суді свою провину спочатку чоловік визнав, але потім став заявляти, що не хотів шкодити інтересам України. За його словами, він нібито "розвів" росіянина на гроші. Він зазначив, що надсилав фото, які нібито просто знаходив в інтернеті, за що йому платили гроші. Тому він вважав, що не порушує закон.

Однак суд проаналізував переписку і дійшов до висновку, що чоловік чітко знав, кому та що він відправляє. Вироком суду обвинуваченому призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки зірвала масштабну спробу здійснення терористичних атак, які готували російські спецслужби. Викрито 7 агентів, серед яких 14-річні підлітки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф суд Одеська область
На Сумщині судили "ДНРівця", якого взяли в полон на Курщині
19 серпня 2025, 15:53
Жінку засудили до 8 років за співпрацю з окупаційною владою на Херсонщині
19 серпня 2025, 14:46
На Черкащині засудили російських агентів, які вчинили серію підпалів
19 серпня 2025, 08:27
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Документи українців перевірятиме штучний інтелект
19 серпня 2025, 18:09
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
19 серпня 2025, 17:59
На Тернопільщині судитимуть двох чоловіків, які вчинили збройний розбійний напад на ветерана війни
19 серпня 2025, 17:34
У Харківському районі знайшли небезпечну воду: що показала перевірка
19 серпня 2025, 17:31
На Харківщині росіяни вдарили дроном по "швидкій допомозі"
19 серпня 2025, 17:25
У Дніпрі екскерівника КП підозрюють у розкраданні 42 млн грн
19 серпня 2025, 17:23
На Закарпатті затримали чоловіка, який за 15 000 доларів мав переправити клієнта до Словаччини
19 серпня 2025, 17:11
Харківщина серед лідерів за "Доступними кредитами 5-7-9%": бізнес отримав частку з понад 52 млрд грн
19 серпня 2025, 17:07
На Черкащині відкрили пам’ятник Олександру Мацієвському, якого розстріляли за вигук "Слава Україні!"
19 серпня 2025, 16:59
Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині загорілось сміттєзвалище
19 серпня 2025, 16:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »