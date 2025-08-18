20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
На Одещині в ДТП загинуло троє людей

18 серпня 2025, 19:43
фото: Національна поліція
Три людини загинули, ще одна – госпіталізована

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Аварія сталася у вівторок, 18 серпня, близько 11-ї години на перехресті доріг між населеними пунктами Білгород-Дністровський та Старокозаче.

За даними правоохоронців, водійка мінівена "Mercedes Benz" виїхала з другорядної дороги на перехрестя з головною і не надала перевагу вантажівці "Volvo".

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальниця автомобіля та двоє її пасажирів – жінка й чоловік – загинули до приїзду медиків. Ще один підліток, який перебував з ними, госпіталізований з численними травмами.

Водій вантажівки не постраждав.

Нагадаємо, 11 серпня водій "ВАЗ" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку "MAN". Внаслідок аварії водій легкового автомобіля загинув.

