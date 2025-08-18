На Одещині в ДТП загинуло троє людей

фото: Національна поліція

Три людини загинули, ще одна – госпіталізована

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Аварія сталася у вівторок, 18 серпня, близько 11-ї години на перехресті доріг між населеними пунктами Білгород-Дністровський та Старокозаче.

За даними правоохоронців, водійка мінівена "Mercedes Benz" виїхала з другорядної дороги на перехрестя з головною і не надала перевагу вантажівці "Volvo".

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальниця автомобіля та двоє її пасажирів – жінка й чоловік – загинули до приїзду медиків. Ще один підліток, який перебував з ними, госпіталізований з численними травмами.

Водій вантажівки не постраждав.

