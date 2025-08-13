На Волыни изъяли контрафакт на 2,6 млн грн в гараже 33-летнего мужчины
На Волыни разоблачили незаконный канал продажи табачных изделий
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, житель Любомля наладил сбыт контрафактных сигарет через мессенджер Telegram.
Мужчина не был зарегистрирован как субъект хозяйствования и не имел лицензии на торговлю подакцизными товарами. Незаконно изготовленную продукцию он хранил в собственном гараже. Заказы отправлял покупателям по почте.
Во время санкционированного судом обыска правоохранители изъяли почти 33 тысяч пачек контрафактных сигарет. Часть продукции имела поддельные марки акцизного налога. Также изъяли наличные деньги в иностранной валюте, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.
По предварительным оценкам, общая стоимость изъятых табачных изделий превышает 2,6 млн. гривен. Решается вопрос о наложении ареста на имущество, а следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по статьям 204 и 199 Уголовного кодекса Украины.
