Фото: Волынская областная прокуратура

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, житель Любомля наладил сбыт контрафактных сигарет через мессенджер Telegram.

Мужчина не был зарегистрирован как субъект хозяйствования и не имел лицензии на торговлю подакцизными товарами. Незаконно изготовленную продукцию он хранил в собственном гараже. Заказы отправлял покупателям по почте.

В гараже мужчины нашли контрафактные сигареты

Во время санкционированного судом обыска правоохранители изъяли почти 33 тысяч пачек контрафактных сигарет. Часть продукции имела поддельные марки акцизного налога. Также изъяли наличные деньги в иностранной валюте, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятых табачных изделий превышает 2,6 млн. гривен. Решается вопрос о наложении ареста на имущество, а следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по статьям 204 и 199 Уголовного кодекса Украины.

