14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 20:14

На Волыни изъяли контрафакт на 2,6 млн грн в гараже 33-летнего мужчины

13 августа 2025, 20:14
Читайте також українською мовою
Фото: Волынская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

На Волыни разоблачили незаконный канал продажи табачных изделий

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, житель Любомля наладил сбыт контрафактных сигарет через мессенджер Telegram.

Мужчина не был зарегистрирован как субъект хозяйствования и не имел лицензии на торговлю подакцизными товарами. Незаконно изготовленную продукцию он хранил в собственном гараже. Заказы отправлял покупателям по почте.

В гараже мужчины нашли контрафактные сигареты

Во время санкционированного судом обыска правоохранители изъяли почти 33 тысяч пачек контрафактных сигарет. Часть продукции имела поддельные марки акцизного налога. Также изъяли наличные деньги в иностранной валюте, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятых табачных изделий превышает 2,6 млн. гривен. Решается вопрос о наложении ареста на имущество, а следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по статьям 204 и 199 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, столичная полиция открыла уголовное производство из-за публикации со свастикой в социальных сетях. 23-летней киевлянке грозит до 5 лет заключения за демонстрацию нацистской символики.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область контрафакт сигареты акциз имущество подпольный цех
На трассе Луцк – Львов комбайн смертельно травмировал 59-летнюю велосипедистку
13 августа 2025, 17:56
На Волыни разоблачили схему онлайн-продажи контрафактных сигарет
13 августа 2025, 15:19
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 09:19
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Днепре массово появились сороконожки: что о них говорят специалисты
13 августа 2025, 21:10
В одном из жилых массивов Днепра в канализационном колодце погиб мужчина
13 августа 2025, 20:31
Наталья Могилевская рассказала, какой доход считает комфортным для жизни в Киеве
13 августа 2025, 19:58
Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе – СМИ
13 августа 2025, 19:46
Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
13 августа 2025, 19:35
На Аляске Трамп намерен договориться с Путиным о прекращении боевых действий
13 августа 2025, 19:28
Молодые врачи Харьковской области могут получить по 200 тыс. грн
13 августа 2025, 19:22
В Черкасской области автомобиль столкнулся с электроопорой и опрокинулся: водитель погиб, пассажир в больнице
13 августа 2025, 18:59
Обещал помочь бежать за границу: в Винницкой области судили госисполнителя за получение взятки
13 августа 2025, 18:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »