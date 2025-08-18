Фото: Бюро економічної безпеки України

Про це повідомляє БЕБ, передає RegioNews.

Суд виніс вирок чотирьом жителям Одеси, яких визнали винними у створенні мережі з продажу тютюнових виробів та електронних сигарет без акцизних марок. За даними Територіального управління БЕБ в Одеській області, незаконний бізнес діяв не лише в місті, а й планувався для розширення по регіону.

Організатором схеми став 34-річний уродженець Маріуполя. Він залучив трьох спільників, а товар замовляв через інтернет. Продукцію продавали у магазинах, а також через соцмережі з доставкою по всій Україні. Гроші від реалізації накопичувалися на спеціальному рахунку, а учасники групи підтримували зв’язок у закритих каналах комунікації.

Вилучено понад 4,5 тис. пачок тютюну

Під час обшуків детективи вилучили понад 4,5 тисячі пачок кальянного тютюну на суму близько 1,5 мільйона гривень, 767 електронних сигарет із рідинами, а також печатки, мобільні телефони та офісну техніку.

За рішенням суду, організатора засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням вилученої продукції. Також йому заборонено обіймати посади, пов’язані з підакцизними товарами. Його спільники мають сплатити штрафи по 130 тисяч гривень, а незаконна продукція також буде конфіскована та знищена.

Раніше повідомлялося, на Волині у гаражі 33-річного чоловіка правоохоронці вилучили контрафактні тютюнові вироби вартістю понад 2,6 мільйона гривень.