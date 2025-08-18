Фото: иллюстративное

В Чехии 15-летний подросток из Клатова получил три года условного наказания за изнасилование 45-летней украинки, воспользовавшись ее сильным опьянением

Об этом сообщает "Czechia online", передает RegioNews.

Кроме того, он проведет время в воспитательном учреждении до достижения совершеннолетия. Решение Краевого суда в Плзене подтвердило вердикт суда низшей инстанции.

Инцидент произошел в августе прошлого года возле общежития в Клатовском районе, где проживала потерпевшая. По данным следствия, подросток заметил женщину, которая едва держалась на ногах из-за алкогольного опьянения - тест показал более трех промилле. Воспользовавшись ее состоянием, он затащил ее в лес, где и совершил преступление.

Свидетели рассказали, что подруга одной из них заметила подростка, который тащил женщину, и сразу вызвала полицию. Потерпевшая была найдена на земле без нижней части одежды, в грязи и хвои. Она ничего не помнила из-за сильного опьянения и пришла в себя только в полицейском участке.

Подросток сначала утверждал, инициатива исходила от потерпевшей, но суд отклонил его версию, учитывая показания очевидцев и собранные доказательства. Суд обязал обвиняемого выплатить женщине 200 тысяч крон компенсации за моральный ущерб.

