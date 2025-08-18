фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля "Mercedes" здійснив наїзд на 87-річну жінку, яка переходила дорогу, і втік.

На жаль, пішохідка від отриманих травм померла до приїзду "швидкої".

Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження водія.

