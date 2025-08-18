Фото: ДСНС

Пожежа спалахнула вранці 17 серпня на 21 км Старокиївської дороги в Одеському районі у складському приміщенні для зберігання вторсировини

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Вогонь охопив площу близько 1500 квадратних метрів.

Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику та змогли не допустити поширення полум’я на всю будівлю.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

До гасіння залучались 12 одиниць техніки та 44 вогнеборця ДСНС, а також добровільних пожежних і підрозділ Нацвардії.

Причини займання та завдані збитки встановлюються.





Нагадаємо, 15 серпня на Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві. Площа загорання становила 1000 кв.метрів.