11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
18 серпня 2025, 09:07

На Одещині горів склад вторсировини

18 серпня 2025, 09:07
Фото: ДСНС
Пожежа спалахнула вранці 17 серпня на 21 км Старокиївської дороги в Одеському районі у складському приміщенні для зберігання вторсировини

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вогонь охопив площу близько 1500 квадратних метрів.

Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику та змогли не допустити поширення полум’я на всю будівлю.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

До гасіння залучались 12 одиниць техніки та 44 вогнеборця ДСНС, а також добровільних пожежних і підрозділ Нацвардії.

Причини займання та завдані збитки встановлюються.



Нагадаємо, 15 серпня на Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві. Площа загорання становила 1000 кв.метрів.

пожежа рятувальники ДСНС Одеська область
пожежа рятувальники ДСНС Одеська область
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19
$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:56
10-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу
18 серпня 2025, 11:53
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині
18 серпня 2025, 11:40
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
