Нічна атака на Одещину: спалахнула масштабна пожежа на об’єкті енергетики
В ніч на 18 серпня російські військові знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.
Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Нацгвардії та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг Укрзалізниці.
Ще за однією адресою горів двоповерховий житловий будинок (наразі в ньому ніхто не жив).
Попередньо, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, 17 серпня близько 22:50 російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку, постраждали 11 людей.
Зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано також в Індустріальному районі. Внаслідок атаки загинули три людини, серед них – півторарічна дівчинка. 17 людей отримали травми.