Фото: ДСНС

В ніч на 18 серпня російські військові знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС .

Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Нацгвардії та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг Укрзалізниці.

Ще за однією адресою горів двоповерховий житловий будинок (наразі в ньому ніхто не жив).

Попередньо, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, 17 серпня близько 22:50 російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку, постраждали 11 людей.

Зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано також в Індустріальному районі. Внаслідок атаки загинули три людини, серед них – півторарічна дівчинка. 17 людей отримали травми.