16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
16 серпня 2025, 16:54

В Одесі жінки побили працівників ТЦК

16 серпня 2025, 16:54
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі став конфлікт між жінками та представниками ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

На відео видно, як група жінок вступила у суперечку та боротьбу зі співробітниками ТЦК та правоохоронцями, не допустивши мобілізації чоловіка.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.

Нагадаємо, на початку серпня в Одесській області жінка напала на військового ТЦК. Відомо, що цей військовий проходить службу в ТЦК та СП після важкого бойового поранення, отриманого на фронті.

16 серпня 2025
07 серпня 2025
