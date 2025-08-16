В Одесі жінки побили працівників ТЦК
В Одесі став конфлікт між жінками та представниками ТЦК
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.
На відео видно, як група жінок вступила у суперечку та боротьбу зі співробітниками ТЦК та правоохоронцями, не допустивши мобілізації чоловіка.
Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.
Нагадаємо, на початку серпня в Одесській області жінка напала на військового ТЦК. Відомо, що цей військовий проходить службу в ТЦК та СП після важкого бойового поранення, отриманого на фронті.
