В Одесі жінки побили працівників ТЦК

В Одесі став конфлікт між жінками та представниками ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

На відео видно, як група жінок вступила у суперечку та боротьбу зі співробітниками ТЦК та правоохоронцями, не допустивши мобілізації чоловіка.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.

Нагадаємо, на початку серпня в Одесській області жінка напала на військового ТЦК. Відомо, що цей військовий проходить службу в ТЦК та СП після важкого бойового поранення, отриманого на фронті.