Поліція встановлює обставини вибуху на Одещині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Унаслідок події, що сталася сьогодні вдень у Березівському районі, постраждала літня господиня та троє її малолітніх онуків", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що вибух стався, коли жінка скористалася газовим балоном для побутових потреб.

Потерпілих госпіталізували з опіками та травмами різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, через вибух міни в Одеській області загинуло троє людей. Трагедія сталась у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району.