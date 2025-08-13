Поліція встановлює обставини вибуху на Одещині
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у приватному домоволодінні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
"Унаслідок події, що сталася сьогодні вдень у Березівському районі, постраждала літня господиня та троє її малолітніх онуків", - йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що вибух стався, коли жінка скористалася газовим балоном для побутових потреб.
Потерпілих госпіталізували з опіками та травмами різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, через вибух міни в Одеській області загинуло троє людей. Трагедія сталась у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району.
