Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 33-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і зʼїхав у кювет, де транспорт перекинувся. Унаслідок аварії загинула дружина водія, яка їхала з ним.

Водія з різними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. В нього відібрали біологічні зразки, щоб визначити, чи перебував він у стані сп’яніння.

Нагадаємо, 11 серпня на Одещині сталась смертельна ДТП. На автодорозі сполученням Балта – Криве озеро у Подільському районі водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку MAN.