10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 16:19

На Одещині затримали жінку, яка перевозила чоловіків до кордону з Молдовою

12 серпня 2025, 16:19
фото: ДПСУ
Правоохоронці викрили «таксистку», яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці затримали 31-річну мешканку Одеси, яка на власному автомобілі перевозила "пасажира" до українсько-молдовського кордону, під час отримання коштів за виконану роботу. Як з’ясувалося, жінка діяла за вказівками адміністратора одного з телеграм-каналів, що пропонував послуги виїзду за межі України з гарантією – за 4100 доларів.

Під час поїздки жінка надавала клієнтам докладні інструкції щодо способів подолання природних та інженерних перешкод на кордоні.

Одеситці повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон" та обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, на початку серпня на Одещині прикордонники затримали 9 чоловіків, які намагались втекти у Придністров’я. За втечу з України вони мали сплатити від 130 до 150 тис. грн.

В Одесі затримали 18-річного юнака з психотропами на 20 млн грн
12 серпня 2025, 10:51
Смертельна ДТП на Одещині: легковик на зустрічці влетів у вантажівку
12 серпня 2025, 08:28
На Одещині 22-річного молодика судитимуть за підготовку теракту
11 серпня 2025, 11:20
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Сили оборони перекидають додаткові сили на Донеччину через прорив росіян
12 серпня 2025, 17:15
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
12 серпня 2025, 16:59
У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій
12 серпня 2025, 16:54
Голодомор повертається:осіяни вивозять крадене зерно з Запорізької області
12 серпня 2025, 16:46
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 16:44
Підприємці Харківщини можуть отримати гранти й компенсації на мільйони - що доступно вже сьогодні
12 серпня 2025, 16:32
Виїзд чоловіків закордон можуть спростити
12 серпня 2025, 16:29
Польща депортує десятки українців через прапор УПА і сутички на концерті у Варшаві
12 серпня 2025, 15:42
Робота без бар'єрів: на Харківщині 422 людини з інвалідністю вже знайшли роботу
12 серпня 2025, 15:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
