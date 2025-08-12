На Одещині затримали жінку, яка перевозила чоловіків до кордону з Молдовою

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці затримали 31-річну мешканку Одеси, яка на власному автомобілі перевозила "пасажира" до українсько-молдовського кордону, під час отримання коштів за виконану роботу. Як з’ясувалося, жінка діяла за вказівками адміністратора одного з телеграм-каналів, що пропонував послуги виїзду за межі України з гарантією – за 4100 доларів.

Під час поїздки жінка надавала клієнтам докладні інструкції щодо способів подолання природних та інженерних перешкод на кордоні.

Одеситці повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон" та обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, на початку серпня на Одещині прикордонники затримали 9 чоловіків, які намагались втекти у Придністров’я. За втечу з України вони мали сплатити від 130 до 150 тис. грн.