В Одесской области пограничники задержали 9 мужчин, которые пытались бежать в Приднестровье

фото: ГПСУ

В Раздельнянском районе Одесской области пограничники обнаружили девять мужчин, пытавшихся незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Чтобы незаконно попасть за границу, мужчины получали онлайн-указания по навигации от админа телеграмм-канала. Последний, в случае удачной переправки клиентов, должен был получить на криптогаманец от 130 до 150 тыс. гривен с каждого.

Мужчины трое суток добирались до границы пешком, но покинуть территорию Украины так и не смогли.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении жителей Харьковской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Донецкой и Винницкой областей составлены админпротоколы. Им грозит штраф.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили преступную группу, которая за взятки помогала мужчинам избежать мобилизации и даже выезжать за границу.