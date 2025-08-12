Фото: иллюстративное

В Одесской области завершили расследование дела о нелегальном перемещении мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

В суд направили обвинительный акт против трех мужчин, подозреваемых в организации незаконной переправки граждан через государственную границу. По данным следствия, один из фигурантов, работавший таксистом, разработал схему выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины в обход официальных пунктов пропуска.

Своим клиентам он предлагал нелегальное "путешествие" в Приднестровье, Молдову или Румынию. Для реализации плана мужчина привлек двух сообщников, которые занимались перевозкой и обеспечивали пересечение границы в отдаленных местах, где не было пограничного контроля.

Организаторы обещали полное сопровождение – от выезда из Украины до встречи на территории другого государства. Стоимость такой услуги составила 12 тысяч долларов США с одного человека.

Правоохранители задержали подозреваемых при получении денег от одного из военнообязанных. Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось о служебном расследовании заместителя начальника Управления уголовного розыска полиции Харьковщины. Правоохранителя заподозрили в попытке незаконно вывезти мужчину призывного возраста за пределы Украины.