12 августа 2025, 10:32

12 тысяч долларов за "такси" в Молдову и Румынию: на скамье подсудимых - трое мужчин

12 августа 2025, 10:32
Фото: иллюстративное
В Одесской области завершили расследование дела о нелегальном перемещении мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

В суд направили обвинительный акт против трех мужчин, подозреваемых в организации незаконной переправки граждан через государственную границу. По данным следствия, один из фигурантов, работавший таксистом, разработал схему выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины в обход официальных пунктов пропуска.

Своим клиентам он предлагал нелегальное "путешествие" в Приднестровье, Молдову или Румынию. Для реализации плана мужчина привлек двух сообщников, которые занимались перевозкой и обеспечивали пересечение границы в отдаленных местах, где не было пограничного контроля.

Организаторы обещали полное сопровождение – от выезда из Украины до встречи на территории другого государства. Стоимость такой услуги составила 12 тысяч долларов США с одного человека.

Правоохранители задержали подозреваемых при получении денег от одного из военнообязанных. Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось о служебном расследовании заместителя начальника Управления уголовного розыска полиции Харьковщины. Правоохранителя заподозрили в попытке незаконно вывезти мужчину призывного возраста за пределы Украины.

