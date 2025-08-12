10:18  12 серпня
12 серпня 2025, 10:32

12 тисяч доларів за "таксі" до Молдови та Румунії: на лаві підсудних - троє чоловіків

12 серпня 2025, 10:32
Фото: ілюстративне
В Одеській області завершили розслідування справи про нелегальне переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт проти трьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення громадян через державний кордон. За даними слідства, один із фігурантів, який працював таксистом, розробив схему виїзду чоловіків призовного віку за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску.

Своїм клієнтам він пропонував нелегальну "подорож" до Придністров’я, Молдови або Румунії. Для реалізації плану чоловік залучив двох спільників, які займалися перевезенням та забезпечували перетин кордону у віддалених місцях, де не було прикордонного контролю.

Організатори обіцяли повний супровід - від виїзду з України до зустрічі на території іншої держави. Вартість такої послуги становила 12 тисяч доларів США з однієї особи.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання грошей від одного з військовозобов’язаних. Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про службове розслідування щодо заступника начальника Управління карного розшуку поліції Харківщини. Правоохоронця запідозрили у спробі незаконно вивезти чоловіка призовного віку за межі України.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
