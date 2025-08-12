Фото: ілюстративне

В Одеській області завершили розслідування справи про нелегальне переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт проти трьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення громадян через державний кордон. За даними слідства, один із фігурантів, який працював таксистом, розробив схему виїзду чоловіків призовного віку за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску.

Своїм клієнтам він пропонував нелегальну "подорож" до Придністров’я, Молдови або Румунії. Для реалізації плану чоловік залучив двох спільників, які займалися перевезенням та забезпечували перетин кордону у віддалених місцях, де не було прикордонного контролю.

Організатори обіцяли повний супровід - від виїзду з України до зустрічі на території іншої держави. Вартість такої послуги становила 12 тисяч доларів США з однієї особи.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання грошей від одного з військовозобов’язаних. Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

