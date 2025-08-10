Фото: Telegram/Одесса INFO

В Затоці на Одещині стався вибух міни біля пляжу, що викликав оперативне реагування рятувальників і поліції

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

В Затоці, що на Одещині, стався вибух міни біля узбережжя пляжу. За попередніми даними, внаслідок інциденту є постраждалі.

Інформація про подію наразі уточнюється, однак очевидці повідомляють про серйозні наслідки вибуху, що стався неподалік від місця відпочинку людей. На місце події вже прибули відповідні служби для розслідування причин і ліквідації наслідків.

Подібні інциденти наголошують на важливості дотримання заходів безпеки у прибережних районах, особливо під час воєнного стану, адже мінно-вибухові загрози можуть залишатися небезпечними навіть після завершення активних бойових дій.

Раніше повідомлялося про нещасний випадок на Харківщині, де чоловік постраждав через вибух боєприпасу під час косіння трави. Обставини інциденту наразі з'ясовуються, а потерпілого доставили до лікарні з серйозними травмами.