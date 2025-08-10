Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

9 серпня близько 17:00 до поліції звернувся мешканець Київщини, який приїхав з родиною відпочивати на Одещину

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

Чоловік повідомив, що його 5-річний син, гуляючи на пляжі, зник із поля зору, а самостійні пошуки не дали результатів.

Правоохоронці оперативно опублікували орієнтування у мережі, провели опитування місцевих мешканців та оглянули прилеглі території. Через кілька годин до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який упізнав хлопчика за орієнтуванням у соцмережах. Дитина пройшла приблизно вісім кілометрів уздовж пляжу від місця відпочинку батьків і вже повернулася до родини.

Начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський зауважив, що ця родина раніше не потрапляла в поле зору правоохоронців. З батьками і дитиною провели профілактичну бесіду, під час якої малюкові пояснили небезпеку відходити далеко від дорослих. Водночас дорослих закликали бути уважнішими та пильнувати дитину під час відпочинку.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті тривали пошуки 17-річного хлопця, який зник у горах під час відпочинку. Пошуки тривали всю ніч.