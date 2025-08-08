На Одещині 12-річний хлопчик влаштував ДТП на мотоциклі

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Автопригода сталася вчора, 7 серпня, близько 21-ї години в селі Салгани Білгород-Дністровського району.

Попередньо встановлено, що 12-річний хлопчик сів за кермо мотоцикла, поїхав на заборонений сигнал світлофора та зіштовхнувся з автомобілем Mitsubishi Lancer.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика доправили до лікарні.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждало четверо людей: 5 серпня 42-річний водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись у бік Одеси, в’їхав у легковий автомобіль Toyota, який був припаркований на узбіччі.