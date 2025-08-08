18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 19:41

На Одещині 12-річний хлопчик влаштував ДТП на мотоциклі

08 серпня 2025, 19:41
фото: Національна поліція
Поліцейські розслідують обставини ДТП, у якій постраждав 12-річний мотоцикліст

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Автопригода сталася вчора, 7 серпня, близько 21-ї години в селі Салгани Білгород-Дністровського району.

Попередньо встановлено, що 12-річний хлопчик сів за кермо мотоцикла, поїхав на заборонений сигнал світлофора та зіштовхнувся з автомобілем Mitsubishi Lancer.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика доправили до лікарні.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждало четверо людей: 5 серпня 42-річний водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись у бік Одеси, в’їхав у легковий автомобіль Toyota, який був припаркований на узбіччі.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
