18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 18:51

РФ ударила по нефтебазе компании SOCAR в Одесской области

08 августа 2025, 18:51
иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 8 августа армия РФ атаковала нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

Известно, что в результате удара четверо сотрудников нефтебазы получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.

Размер ущерба устанавливается. Проводятся срочные восстановительные работы.

Это уже вторая целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, за последнее время.

Напомним, в ночь на 6 августа РФ атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи Румынии. Через объект поставлялся азербайджанский газ. На месте удара работают специалисты по установлению последствий атаки.

нефтебаза SOCAR атака РФ Одесская область
08 августа 2025
07 августа 2025
