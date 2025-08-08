РФ ударила по нефтебазе компании SOCAR в Одесской области

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 8 августа армия РФ атаковала нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

Известно, что в результате удара четверо сотрудников нефтебазы получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.

Размер ущерба устанавливается. Проводятся срочные восстановительные работы.

Это уже вторая целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, за последнее время.

Напомним, в ночь на 6 августа РФ атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи Румынии. Через объект поставлялся азербайджанский газ. На месте удара работают специалисты по установлению последствий атаки.