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05 августа 2025, 15:38

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Одесской области, в котором пострадали четыре человека

05 августа 2025, 15:38
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фото: Национальная полиция
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Автопроисшествие произошло 5 августа на трассе Киев – Одесса в селе Болгарка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 42-летний водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь в сторону Одессы, въехал в припаркованный на обочине легковой автомобиль Toyota.

В результате столкновения травмировались четверо пассажиров легкового авто. Их каретой скорой помощи доставили в больницу с разными телесными повреждениями.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.

Напомним, 3 августа в Одесской области из-за нетрезвого водителя пострадали четверо пассажиров. Водитель автомобиля Volkswagen Passat на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил выезд легковушки в кювет и опрокидывание.

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