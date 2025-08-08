Фото: Национальная полиция Украины

Инцидент произошел во время гуманитарной миссии, когда судно направлялось для эвакуации раненых и погибших украинских военных после обстрелов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Одесской области следователи объявили о подозрении вице-адмиралу Черноморского флота россии. По данным правоохранителей, во время исполнения обязанностей начальника штаба он отдал приказ о незаконном захвате и удержании гражданского экипажа украинского судна "Сапфир" вблизи острова Змеиный. На борту находились 21 гражданское лицо, среди которых врач и священнослужитель.

Захвачен гражданский экипаж судна "Сапфир"

Следствие установило, что экипаж не имел оружия и не выполнял боевых задач. Несмотря на это, людей принудительно удерживали в условиях, угрожавших их жизни и здоровью. Им не давали еды и воды, а также держали под постоянным психологическим давлением.

По информации правоохранителей, вице-адмирал лично прибыл на временно оккупированный Змеиный, где приказал допросить капитана судна, пытаясь установить его связи с украинскими спецслужбами или военными. Он контролировал процесс содержания гражданских лиц и распорядился перевезти их на территорию временно оккупированного Крыма.

Вицеадмирала россии подозревают в военном преступлении

Освобождение экипажа произошло только во время обмена пленными между Украиной и россией. За совершение военного преступления подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование проводится в сотрудничестве со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Напоминаем, что в российском СИЗО украинских пленных содержали в жестких условиях с применением пыток и угроз. Среди пострадавших была журналистка Виктория Рощина, которая впоследствии погибла в плену.