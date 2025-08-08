09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
UA | RU
08 августа 2025, 15:59

В Одесской области адмиралу рф объявили подозрение за незаконное удержание гражданских членов экипажа "Сапфира"

08 августа 2025, 15:59
Фото: Национальная полиция Украины
Инцидент произошел во время гуманитарной миссии, когда судно направлялось для эвакуации раненых и погибших украинских военных после обстрелов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Одесской области следователи объявили о подозрении вице-адмиралу Черноморского флота россии. По данным правоохранителей, во время исполнения обязанностей начальника штаба он отдал приказ о незаконном захвате и удержании гражданского экипажа украинского судна "Сапфир" вблизи острова Змеиный. На борту находились 21 гражданское лицо, среди которых врач и священнослужитель.

Захвачен гражданский экипаж судна "Сапфир"

Следствие установило, что экипаж не имел оружия и не выполнял боевых задач. Несмотря на это, людей принудительно удерживали в условиях, угрожавших их жизни и здоровью. Им не давали еды и воды, а также держали под постоянным психологическим давлением.

По информации правоохранителей, вице-адмирал лично прибыл на временно оккупированный Змеиный, где приказал допросить капитана судна, пытаясь установить его связи с украинскими спецслужбами или военными. Он контролировал процесс содержания гражданских лиц и распорядился перевезти их на территорию временно оккупированного Крыма.

Вицеадмирала россии подозревают в военном преступлении

Освобождение экипажа произошло только во время обмена пленными между Украиной и россией. За совершение военного преступления подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование проводится в сотрудничестве со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Напоминаем, что в российском СИЗО украинских пленных содержали в жестких условиях с применением пыток и угроз. Среди пострадавших была журналистка Виктория Рощина, которая впоследствии погибла в плену.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
