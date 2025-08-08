РФ вдарила по нафтобазі компанії SOCAR в Одеській області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 8 серпня армія РФ атакувала нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.

Відомо, що внаслідок удару четверо співробітників нафтобази отримали серйозні травми, їм надано невідкладну медичну допомогу.

Розмір збитків наразі встановлюється. Проводяться термінові відновлювальні роботи.

Зазначимо, що це вже друга цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, за останній час.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня РФ атакувала компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу Румунії. Через об’єкт поставлявся азербайджанський газ. На місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.