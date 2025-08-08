18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 18:51

РФ вдарила по нафтобазі компанії SOCAR в Одеській області

08 серпня 2025, 18:51
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 8 серпня армія РФ атакувала нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.

Відомо, що внаслідок удару четверо співробітників нафтобази отримали серйозні травми, їм надано невідкладну медичну допомогу.

Розмір збитків наразі встановлюється. Проводяться термінові відновлювальні роботи.

Зазначимо, що це вже друга цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, за останній час.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня РФ атакувала компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу Румунії. Через об’єкт поставлявся азербайджанський газ. На місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
нафтобаза SOCAR атака РФ Одеська область
На Одещині адміралу рф оголосили підозру за незаконне утримання цивільних екіпажу "Сапфіра"
08 серпня 2025, 15:59
45-річному жителю Одещини, який смертельно поранив поліцейського, загрожує довічне ув’язнення
07 серпня 2025, 20:54
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
07 серпня 2025, 18:11
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Сьогодні РФ близько 40 разів атакувала Дніпропетровщину
08 серпня 2025, 20:15
На Одещині 12-річний хлопчик влаштував ДТП на мотоциклі
08 серпня 2025, 19:41
На Запоріжжі почали евакуацію засуджених
08 серпня 2025, 19:11
В Україні не будуть вводити санкції проти російських видавництв
08 серпня 2025, 18:59
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
08 серпня 2025, 18:51
На Сумщині викрили масштабну корупційну схему: 18 підозрюваних і збитки понад 19 млн грн
08 серпня 2025, 18:14
США та РФ ведуть переговори про припинення вогню в Україні: що відомо
08 серпня 2025, 18:05
Актуальні вакансії в Харківській області: пропозиції з зарплатою до 50 тис. грн, які варто розглянути
08 серпня 2025, 17:50
Двоє підлітків пошкодили спортивну споруду на Тернопільщині
08 серпня 2025, 17:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »