Появились подробности об атакованном РФ объекте энергетики в Одесской области

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В ночь на 6 августа РФ атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи Румынии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

На месте удара работают специалисты по установлению последствий атаки.

"Это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая в 2027 году планирует полностью отказаться от российского природного газа, – заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Как сообщалось, 6 августа россияне атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Несмотря на работу сил ПВО, в результате атаки была повреждена газовая инфраструктура и без газа осталось более 2 тысяч абонентов.