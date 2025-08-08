06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 09:15

Ворожі дрони вночі вдарили по Одещині: виникла пожежа, постраждав охоронець АЗС

08 серпня 2025, 09:15
Ілюстративне Фото: armyinform
Вночі 8 серпня російська армія атакувала ударними безпілотниками Одеський район

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині він продовжує лікування амбулаторно.

Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські війська завдали удару дронами по мирних населених пунктах Київщини. Під прицілом опинився Бучанський район області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки та дівчина-підліток.

Також вночі 8 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками Сумщину. Внаслідок влучань пошкоджені багатоповерхівки та авто, є постраждалий.

