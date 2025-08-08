Ілюстративне Фото: armyinform

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер , передає RegioNews .

"Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині він продовжує лікування амбулаторно.

Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські війська завдали удару дронами по мирних населених пунктах Київщини. Під прицілом опинився Бучанський район області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки та дівчина-підліток.

Також вночі 8 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками Сумщину. Внаслідок влучань пошкоджені багатоповерхівки та авто, є постраждалий.