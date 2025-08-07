На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня

фото: Національна поліція

В Одеській області попрощалися зі старшим лейтенантом поліції Михайлом Сорокою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поховали Михайла Сороку в рідному місті Ізмаїлі. На церемонії прощання були присутні рідні, друзі, колеги, керівництво поліції Одещини.

"Куля зловмисника обірвала життя правоохоронця. Він був людиною честі, надійним колегою та другом, турботливим сином, чоловіком та батьком, який щиро служив людям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, життя поліцейського обірвалося 5 серпня, коли під час виконання службових обов’язків він отримав вогнепальне поранення від зловмисника. Михайлові було всього 34 роки. У нього залишилися батьки, дружина та двоє маленьких дітей.