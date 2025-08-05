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05 августа 2025, 21:15

В Одесской области водитель мопеда застрелил полицейского

05 августа 2025, 21:15
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Фото: Нацполиция
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В Одесской области был застрелен полицейский. Это произошло, когда правоохранители остановили водителя мопеда для проверки документов

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Трагедия произошла вечером 5 августа в городе Измаиле. Предварительно правоохранители остановили 45-летнего водителя мопеда, чтобы проверить его документы. Однако мужчина вел себя агрессивно. Он достал оружие и начал стрелять в милицию.

В результате стрельбы один из патрульных получил ранения. В ответ он применил оружие и ранил водителя. Обоих госпитализировали медики. К сожалению, лейтенант полиции скончался в больнице.

Злоумышленник находится под наблюдением врачей. Он задержан.

"Следователи полиции начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ровенской области будут судить напавшего на полицейского мужчину. Это произошло, когда правоохранители остановили автомобиль. Водитель был с признаками опьянения. Его пассажир вышел из автомобиля, вел себя агрессивно, и в результате напал на патрульного.

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