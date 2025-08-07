На Одещині поліцейські розслідують обставини катування підлітка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поліцейські розслідують обставини незаконного позбавлення волі та катування підлітка в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався 6 серпня в одній із громад Одеського району. Про це правоохоронців повідомила сестра 16-річного потерпілого.

За попередніми даними, група осіб зв’язала хлопця липкою стрічкою, знущалися та знімали це на відео.

Правоохоронці опитують свідків, вилучають речові докази, встановлюють усі обставини події.

