В Одесской области из-за нетрезвого водителя пострадали четверо пассажиров

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Автопроисшествие произошло вчера, 3 августа, недалеко от села Траповка Белгород-Днестровского района.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Volkswagen Passat на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил выезд легковушки в кювет и опрокидывание.

Кроме водителя в салоне находились еще две женщины и двое мужчин. Всех их госпитализировали с разными травмами.

У водителя были признаки опьянения. За совершенное ему грозит лишение свободы.

Напомним, в Одесской области задержали водителя, который пытался вывезти в Молдову товаров на 1 млн грн под видом гуманитарной помощи. В настоящее время продолжается досудебное расследование.