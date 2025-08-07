12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
UA | RU
07 серпня 2025, 15:55

На Одещині затримали трьох зловмисників, які намагались незаконно доправити чоловіка до Польщі

07 серпня 2025, 15:55
фото: ДПСУ
В Одесі прикордонники затримали ділків з «клієнтом»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 19-ти річні молодики через знайомих знайшли потенційного "клієнта" та запропонували йому виїзд за межі України в обхід пунктів пропуску через державний кордон. За 7500 доларів США вони обіцяли повний "сервіс" – супровід провідником, транспортування до кордону з Польщею та безпечний його перетин.

Однак організаторів затримали під час передачі їм готівки за незаконне переправлення через кордон.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та обмеженням у праві займати певні посади.

Нагадаємо, на Одещині на початку серпня прикордонники затримали 9 чоловіків, які намагались втекти у Придністров’я. За втечу з України вони мали сплатити організатору від 130 до 150 тис. грн.

Одеська область Одеса схема виїзд за кордон ДПСУ
