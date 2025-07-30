В Одессе трех подростков на матрасе унесло в море

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В Одессе троих подростков на надувном матрасе унесло в море. Инцидент произошел на пляже "Золотой берег". К счастью, спасатели вовремя заметили детей и вытащили их на берег

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Подобная ситуация произошла на пляже "Отрада", где в море отнесло троих мужчин. Их тоже спасли.

По данным ГСЧС, с начала года вода унесла жизни 539 украинцев, среди которых 49 детей.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде и не использовать надувные средства в условиях волн или ветра.

Напомним, в минувшие выходные на водоемах Винницкой области утонули сразу три человека.