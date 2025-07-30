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30 июля 2025, 11:44

Опасно, но людно: топ-7 популярных пляжей Харькова

30 июля 2025, 11:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Июльские температурные рекорды в Харькове и области приводят к скоплениям людей у водоемов, хотя купание официально запрещено

Об этом пишет издание "Мнение", передает RegioNews.

Согласно решению местных властей, летом 2025 года купаться во всех водоемах Харькова и области запрещено. Причины – угроза взрывоопасных предметов и загрязнение воды канализационными стоками. Впрочем, многие эти предупреждения либо игнорируют, либо вообще не знают о них.

Среди самых популярных пляжей Харькова:

  • Безлюдовский водоем

Любимое место многих харьковчан со сосновым лесом, песком и многочисленными пляжами. Хотя купание запрещено, любителей воды здесь не уменьшается.

  • Журавлевский гидропарк

Один из двух пляжей, ранее официально считавшихся пригодными к купанию. Но даже здесь этим летом вода не рекомендована. Уже зафиксированы трагические случаи утопления.

  • Алексеевский гидропарк

Популярное место с чистыми пляжами, барбекю-зонами и развлечениями. Формально запрещено для купания, но вода привлекает десятки отдыхающих.

  • Саржин Яр

Здесь нет пляжа, но есть источник с питьевой водой, тренажеры, спортивные зоны и тень деревьев. Это более безопасный вариант для отдыха без купания.

  • Основянское озеро (Основа)

Популярное среди бюджетных отдыхающих место, где за последнее время стало чище, но качество воды под вопросом.

  • Петренковский пруд (карьер)

Небольшое озеро с инфраструктурой и бесплатными пляжами. Также официально непригодно для купания, но остается популярным.

  • Удянский гидропарк

Менее людное место с "дикими" зонами у реки Уды. Купаться не рекомендовали еще до войны, но и сюда приезжают желающие к природе.

Как пишет издание, запрет купания – не формальность. Он связан с реальной опасностью: как из-за взрывоопасных предметов, так и из-за рисков инфекций.

На большинстве пляжей не работают спасатели, а бомбоубежищ нет.

В жару повышается риск теплового удара и переохлаждения в воде, особенно для детей.

Городские власти призывают харьковчан воздержаться от купания и отдыхать с умом, выбирая безопасные альтернативы на природе.

Напомним, на трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку. Специалисты проверили песок. Оказалось, что он не отвечает санитарным нормам.

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