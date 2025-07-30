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Июльские температурные рекорды в Харькове и области приводят к скоплениям людей у водоемов, хотя купание официально запрещено

Об этом пишет издание "Мнение", передает RegioNews.

Согласно решению местных властей, летом 2025 года купаться во всех водоемах Харькова и области запрещено. Причины – угроза взрывоопасных предметов и загрязнение воды канализационными стоками. Впрочем, многие эти предупреждения либо игнорируют, либо вообще не знают о них.

Среди самых популярных пляжей Харькова:

Безлюдовский водоем

Любимое место многих харьковчан со сосновым лесом, песком и многочисленными пляжами. Хотя купание запрещено, любителей воды здесь не уменьшается.

Журавлевский гидропарк

Один из двух пляжей, ранее официально считавшихся пригодными к купанию. Но даже здесь этим летом вода не рекомендована. Уже зафиксированы трагические случаи утопления.

Алексеевский гидропарк

Популярное место с чистыми пляжами, барбекю-зонами и развлечениями. Формально запрещено для купания, но вода привлекает десятки отдыхающих.

Саржин Яр

Здесь нет пляжа, но есть источник с питьевой водой, тренажеры, спортивные зоны и тень деревьев. Это более безопасный вариант для отдыха без купания.

Основянское озеро (Основа)

Популярное среди бюджетных отдыхающих место, где за последнее время стало чище, но качество воды под вопросом.

Петренковский пруд (карьер)

Небольшое озеро с инфраструктурой и бесплатными пляжами. Также официально непригодно для купания, но остается популярным.

Удянский гидропарк

Менее людное место с "дикими" зонами у реки Уды. Купаться не рекомендовали еще до войны, но и сюда приезжают желающие к природе.

Как пишет издание, запрет купания – не формальность. Он связан с реальной опасностью: как из-за взрывоопасных предметов, так и из-за рисков инфекций.

На большинстве пляжей не работают спасатели, а бомбоубежищ нет.

В жару повышается риск теплового удара и переохлаждения в воде, особенно для детей.

Городские власти призывают харьковчан воздержаться от купания и отдыхать с умом, выбирая безопасные альтернативы на природе.

Напомним, на трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку. Специалисты проверили песок. Оказалось, что он не отвечает санитарным нормам.