Опасно, но людно: топ-7 популярных пляжей Харькова
Июльские температурные рекорды в Харькове и области приводят к скоплениям людей у водоемов, хотя купание официально запрещено
Об этом пишет издание "Мнение", передает RegioNews.
Согласно решению местных властей, летом 2025 года купаться во всех водоемах Харькова и области запрещено. Причины – угроза взрывоопасных предметов и загрязнение воды канализационными стоками. Впрочем, многие эти предупреждения либо игнорируют, либо вообще не знают о них.
Среди самых популярных пляжей Харькова:
- Безлюдовский водоем
Любимое место многих харьковчан со сосновым лесом, песком и многочисленными пляжами. Хотя купание запрещено, любителей воды здесь не уменьшается.
- Журавлевский гидропарк
Один из двух пляжей, ранее официально считавшихся пригодными к купанию. Но даже здесь этим летом вода не рекомендована. Уже зафиксированы трагические случаи утопления.
- Алексеевский гидропарк
Популярное место с чистыми пляжами, барбекю-зонами и развлечениями. Формально запрещено для купания, но вода привлекает десятки отдыхающих.
- Саржин Яр
Здесь нет пляжа, но есть источник с питьевой водой, тренажеры, спортивные зоны и тень деревьев. Это более безопасный вариант для отдыха без купания.
- Основянское озеро (Основа)
Популярное среди бюджетных отдыхающих место, где за последнее время стало чище, но качество воды под вопросом.
- Петренковский пруд (карьер)
Небольшое озеро с инфраструктурой и бесплатными пляжами. Также официально непригодно для купания, но остается популярным.
- Удянский гидропарк
Менее людное место с "дикими" зонами у реки Уды. Купаться не рекомендовали еще до войны, но и сюда приезжают желающие к природе.
Как пишет издание, запрет купания – не формальность. Он связан с реальной опасностью: как из-за взрывоопасных предметов, так и из-за рисков инфекций.
На большинстве пляжей не работают спасатели, а бомбоубежищ нет.
В жару повышается риск теплового удара и переохлаждения в воде, особенно для детей.
Городские власти призывают харьковчан воздержаться от купания и отдыхать с умом, выбирая безопасные альтернативы на природе.
Напомним, на трех пляжах Запорожья нашли кишечную палочку. Специалисты проверили песок. Оказалось, что он не отвечает санитарным нормам.