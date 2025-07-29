На Закарпатье в озере обнаружили тело пропавшего мужчины

фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Трагедия произошла на прошлой неделе в селе Драгово Хустского района. Мужчина исчез во время отдыха на воде еще 23 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Спасатели и водолазы вместе с местными жителями почти двое суток искали пропавшего 46-летнего жителя Тячевщины.

"24 июля тело погибшего было найдено в 55 метрах от берега и на глубине 3,5 метра", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

По данным ГСЧС, с начала года на водных объектах Закарпатья утонул 21 человек.