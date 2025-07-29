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29 июля 2025, 04:35

На Закарпатье в озере обнаружили тело пропавшего мужчины

29 июля 2025, 04:35
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фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области
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Трагедия произошла на прошлой неделе в селе Драгово Хустского района. Мужчина исчез во время отдыха на воде еще 23 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Спасатели и водолазы вместе с местными жителями почти двое суток искали пропавшего 46-летнего жителя Тячевщины.

"24 июля тело погибшего было найдено в 55 метрах от берега и на глубине 3,5 метра", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

По данным ГСЧС, с начала года на водных объектах Закарпатья утонул 21 человек.

Напомним, ранее в Николаеве с помощью подводного дрона обнаружили тело мужчины, пропавшего в реке Южный Буг 12 июля.

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