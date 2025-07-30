На выходных в Винницкой области утонули три человека

фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

В минувшие выходные на водоемах Винницкой области утонули сразу три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области.

По имеющимся данным, в Виннице на улице Князей Кориатовичей в реке Южный Буг утонул 38-летний мужчина. Также в селе Федоровка Вороновицкой общины в местном пруду утонул 27-летний мужчина.

"Тела погибших из водоемов достало местное население", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Кунка Гайсинского района водолазы достали из пруда тело 36-летнего утопленника.