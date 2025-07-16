На Франковщине 22-летний парень прыгнул с моста и утонул
Еще одно трагическое событие на воде произошло вечером 13 июля в городе Бурштын Ивано-Франковского района. Тело утопленника достали из воды через несколько суток
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
По имеющимся данным, молодой мужчина прыгнул с моста в воду и исчез. Парня 2003 года рождения непрерывно искали в водоеме с помощью БпЛА, эхолота, подводного дрона, лодок и катамарана.
Лишь утром 15 июля местные рыбаки обнаружили утопленника.
"Водолазами ГСЧС тело было изъято из водоема и передано правоохранителям", – говорится в сообщении.
Напомним, 12 июля в Запорожье утонул 17-летний юноша. Парень нырнул и пропал в воде.
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