В Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одесі трьох підлітків на надувному матраці віднесло в море. Інцидент стався на пляжі "Золотий берег". На щастя, рятувальники вчасно помітили дітей і витягли їх на берег

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Подібна ситуація сталася на пляжі "Відрада", де у море віднесло трьох чоловіків. Їх також врятували.

За даними ДСНС, з початку року вода забрала життя 539 українців, серед яких — 49 дітей.

Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді та не використовувати надувні засоби в умовах хвиль або вітру.

Нагадаємо, минулими вихідними на водоймах Вінниччини потонули одразу троє людей.