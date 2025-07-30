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30 липня 2025, 12:43

В Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море

30 липня 2025, 12:43
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Одесі трьох підлітків на надувному матраці віднесло в море. Інцидент стався на пляжі "Золотий берег". На щастя, рятувальники вчасно помітили дітей і витягли їх на берег

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Подібна ситуація сталася на пляжі "Відрада", де у море віднесло трьох чоловіків. Їх також врятували.

За даними ДСНС, з початку року вода забрала життя 539 українців, серед яких — 49 дітей.

Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді та не використовувати надувні засоби в умовах хвиль або вітру.

Нагадаємо, минулими вихідними на водоймах Вінниччини потонули одразу троє людей.

Раніше повідомлялося, що в місті Бурштин Івано-Франківського району 22-річний хлопець стрибнув із мосту та втопився.

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