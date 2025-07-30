фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

Очередная трагедия на воде произошла 27 июля в селе Журавное Хмельницкого района. Тело утопленника обнаружили в водоеме на следующий день

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области.

Оказалось, что погибший пошел на водоем ловить раков и пропал. Водолазы обнаружили тело 42-летнего жителя Хмельницкой громады в нескольких метрах от берега.

"Причины гибели устанавливаются следователями Национальной полиции", — говорится в сообщении.