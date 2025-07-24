В Одессе полицейские задержали наркокурьера с "товаром" более чем на 1,2 млн грн
Одесские полицейские разоблачили 25-летнего наркокурьера
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что продажа "товара" осуществлялась через интернет-магазин. Фигурант занимался фасовкой и отправкой посылок клиентам по всей стране.
По месту жительства задержанного полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли еще 13 пакетиков с веществами синтетического и растительного происхождения, а также аналогичными тем, которые мужчина планировал отправить заказчикам. Наркотическое содержание одного из них стражи порядка проверили экспресс-текстом.
Общая стоимость изъятого "товара" по ценам "черного рынка" может составлять более 1,2 млн гривен.
За совершенное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось, в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца.