В Одессе полицейские задержали наркокурьера с "товаром" более чем на 1,2 млн грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что продажа "товара" осуществлялась через интернет-магазин. Фигурант занимался фасовкой и отправкой посылок клиентам по всей стране.

По месту жительства задержанного полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли еще 13 пакетиков с веществами синтетического и растительного происхождения, а также аналогичными тем, которые мужчина планировал отправить заказчикам. Наркотическое содержание одного из них стражи порядка проверили экспресс-текстом.

Общая стоимость изъятого "товара" по ценам "черного рынка" может составлять более 1,2 млн гривен.

За совершенное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца.