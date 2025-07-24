фото: Национальная полиция Украины

Вечером 23 июля в Одессе правоохранители задержали вооруженную группу, специализировавшуюся на разбойных нападениях на местных предпринимателей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Подозреваемых удалось схватить "на горячем" - в момент, когда они проникали в дом очередной жертвы. Во время задержания нападавшие пытались сопротивляться, однако были оперативно нейтрализованы.

Задержание преступной группировки в Одессе

Согласно данным следствия, организатором преступной группы оказался 28-летний житель Одессы. Он привлек к делу 33-летнего знакомого, а также воспользовался контактами в криминальной среде, чтобы получить данные о потенциальных потерпевших. Группировка действовала продуманно – перед нападениями ее участники изучали образ жизни выбранных бизнесменов, следили за ними, определяли наличие охраны, камер видеонаблюдения и планировали маршруты побега.

Мужчины были вооружены и одеты в военную форму

В день задержания злоумышленники прибыли на такси в заранее обустроенный тайник. Там они переоделись в военную форму, вооружились и отправились на разбой. Полиция задержала их в тот момент, когда они пытались проникнуть в дом предпринимателя.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все эпизоды преступной деятельности группировки и возможную причастность других лиц.

Ранее сообщалось, в Киеве будут судить криминальные авторитеты за наркотрафик в СИЗО.