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24 липня 2025, 21:11

В Одесі поліцейські затримали наркокур’єра із "товаром" на понад 1,2 млн грн

24 липня 2025, 21:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Одеські поліцейські викрили 25-річного наркокур’єра

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що продаж "товару" здійснювався через інтернет – крамницю. Фігурант займався фасуванням та відправкою посилок клієнтам по всій країні.

За місцем мешкання затриманого поліцейські провели обшук, у ході якого вилучили ще 13 пакетиків з речовинами синтетичного та рослинного походження, а також аналогічними до тих, які чоловік планував відправити замовникам. Наркотичний вміст одного з них правоохоронці перевірили експрес-текстом.

Загальна вартість вилученого "товару", за цінами "чорного ринку", може складати понад 1,2 млн гривень.

За скоєне чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, на Одещині поліцейські викрили неповнолітнього наркоторговця.

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