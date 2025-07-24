Из-за атаки дронов в Одессе горит рынок Привоз, разрушенные дома

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Сегодня ночью РФ нанесла массированный удар по Одессе дронами. В городе возникли пожары на легендарном рынке "Привоз" и в жилых домах

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Одесский Привоз - это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Именно там можно по-настоящему узнать Одессу!", - отметили в ГСЧС.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня значимое для одесситов и каждого туриста место.

"Разрушена жилая 9-этажка — без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов", — говорится в сообщении.

Также спасатели работают по другим адресам, где возникли пожары в частном доме и АЗС. Предварительно пострадали три человека.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары.

Произошло возгорание двух этажей в жилой многоэтажке, кровле двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

"Также есть повреждение памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО", - добавил Олег Кипер.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Идет ликвидация последствий российской атаки.