Россия атаковала Одессу: погибла женщина, вспыхнул пожар в многоэтажке

фото: ГСЧС Одесщины

В ночь на 19 июля российские войска нанесли очередной удар по Одессе. Город атаковали вражеские беспилотники – более 20 БПЛА заходило с разных сторон

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил квартиры с 6-го по 9-й этажи.

Из горящих квартир удалось спасти пять человек. К сожалению, одна из спасенных — женщина — впоследствии скончалась.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС и Национальной полиции, оказывавшие помощь пострадавшим жителям. Из поврежденных домов также эвакуировали домашних животных.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, накануне в Днепр прогремел мощный взрыв. Россияне атаковали город баллистической ракетой.