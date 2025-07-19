Россия атаковала Одессу: погибла женщина, вспыхнул пожар в многоэтажке
В ночь на 19 июля российские войска нанесли очередной удар по Одессе. Город атаковали вражеские беспилотники – более 20 БПЛА заходило с разных сторон
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате атаки возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил квартиры с 6-го по 9-й этажи.
Из горящих квартир удалось спасти пять человек. К сожалению, одна из спасенных — женщина — впоследствии скончалась.
На месте происшествия работали психологи ГСЧС и Национальной полиции, оказывавшие помощь пострадавшим жителям. Из поврежденных домов также эвакуировали домашних животных.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Напомним, накануне в Днепр прогремел мощный взрыв. Россияне атаковали город баллистической ракетой.